Didim'de çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Aydın'ın Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakınında bulunan makilik alanda yangın çıkmıştı. Bölgeden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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