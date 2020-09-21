Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!

21 Eylül 2020 Pazartesi, 11:20

“Saray’da 1 gün geçirme” vaatli üye avı, AKP’ye üyeliği yeniden tartışmaya açtı. Yurttaşların "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın selamı"yla da aranarak AKP’ye üye yapılmak istendiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, asıl üzerinde durulması gerekenin habersiz üyelikler olduğuna işaret etti.

ERDOĞAN’IN SELAMIYLA ÜYE AVI!

AKP’nin il ve ilçe teşkilatlarının, en çok üye kaybeden teşkilat konumuna düşmemek için çeşitli vaatlerle yeni üye avına çıktığını belirten Tanal, “AKP’nin çöküşe geçtiğini, dağılma sürecine girdiğini herkes görüyor. Hayal kırıklığına uğrayan, AKP’yle anılmak istemeyen yurttaşlar, üyeliğini sonlandırıyor. Erimeyi durdurmak için yeni üye konusunda talimatlandırılan AKP teşkilatları, vaatlerde bulunarak, farklı yöntemler deneyerek vatandaşın aklını çelmeye çalışıyorlar. Yakında çeyrek altınla üyelik kampanyasını da başlatırlar! Bir de ‘Alo üyelik’ yapıyorlar. Geçenlerde birisi anlattı. AKP il başkanlığından aranmış. Telefondaki AKP’li yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletip ‘Üye olmak ister misiniz?’ diye sormuş. Umduğunu bulamayan AKP’li yetkili, telefonu moralsizce kapatmak zorunda kalmış. AKP bundan sonra hangi vaatte bulunursa bulunsun dağılmayı önleyemez” dedi.

HABERSİZCE AKP ÜYESİ YAPIYORLAR

Asıl üzerinde durulması gereken konunun habersiz üyelikler olduğunu kaydeden Tanal, şöyle devam etti:

“Üye çalışmalarında hedefi tutturamayan, üye sayısının fazla gözükmesini isteyen AKP teşkilatları, vatandaşları haberleri olmadan partilerine üye yapıyor. Bu ülkede her vatandaş, AKP üyesi yapılma riskiyle karşı karşıyadır. Çünkü vatandaşların kişisel verilerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar. İstanbul’daki seçim sonucuna itiraz eden AKP’nin kısıtlı seçmene ilişkin verileri nereden aldığını günlerce tartışmıştık. 657 sayılı Devlet Mamurları Kanunu’nu 7’nci maddesine (Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar) rağmen memurlar bile bilgileri dışında AKP üyesi yapılabiliyor. Habersizce yapılan üyelikler hem anayasamıza hem de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırıdır. Bilgisi dışında AKP’ye üye yapıldığını fark eden vatandaşlarımız, derhal savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar."



