Dikkat! Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den alınan verilere göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...