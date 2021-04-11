Dilek İmamoğlu ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu’nun koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Dilek İmamoğlu’nun annesinin Trabzon’daki cenazesine, koronavirüse yakalandığı için katılamadığı öğrenildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu’nun ise test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.
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