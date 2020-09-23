Dilmen'in başlattığı tartışmaya Aziz Yıldırım da katıldı

Eski Fenerbahçe Kulubü Başkanı ve FETÖ'den suçlanan firari savcı Zekeriya Öz'ün başlattığı 'Futbolda şike' operasyonuyla yargılanan Aziz Yıldırım, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlattığı “Futbolda temiz eller operasyonu olmalı” tartışmasına katıldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2020 Çarşamba, 15:20
Dilmen'in başlattığı tartışmaya Aziz Yıldırım da katıldı
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Sözcü'den Aytunç Erkin’in haberine göre; Aziz Yıldırım, “Yıllar önce Türk futbolunun baronlar tarafından yönetildiğini söylemiştim. ‘Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi huyu vardır' cümlesi bir kez daha kanıtlandı ve gerçek ortaya çıktı. Baronları temizlemek şart! İsimler üzerinde durmuyorum! Daha o kadar konu ve olay var ki… 2016 yılında avukatlarımız, medyayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu… Ona bakın!” ifadelerini kullandı.

Dilmen, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemleri, temsilcileri, gazetecileri GBT'den geçirmesi lazım'' şeklinde konuşmuştu.


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