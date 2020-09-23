Dilmen'in başlattığı tartışmaya Aziz Yıldırım da katıldı

23 Eylül 2020 Çarşamba, 15:20

Sözcü'den Aytunç Erkin’in haberine göre; Aziz Yıldırım, “Yıllar önce Türk futbolunun baronlar tarafından yönetildiğini söylemiştim. ‘Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi huyu vardır' cümlesi bir kez daha kanıtlandı ve gerçek ortaya çıktı. Baronları temizlemek şart! İsimler üzerinde durmuyorum! Daha o kadar konu ve olay var ki… 2016 yılında avukatlarımız, medyayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu… Ona bakın!” ifadelerini kullandı.

Dilmen, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemleri, temsilcileri, gazetecileri GBT'den geçirmesi lazım'' şeklinde konuşmuştu.