Dinciler, cinsiyetçilik ve ayrımcılıkla ‘Filenin Sultanları’nı hedef aldı

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

İlahiyatçı İhsan Şenocak’ın sözleri dinci yobazların kadınlara bakış açısını yeniden gündeme getirirken kadınlardan “artık sesinizi kesin, yeter!” tepkisi geldi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Genel Başkanı Canan Güllü, “Göle çaldıkları maya bu ülkede tutmaz. Artık edepleriyle bir kenara çekilip seslerini kessinler” dedi. Avukat Canan Arın, “Taliban’la görüş ayrılıklarının olmadığını açıklaması kadınları nelerin beklediğinin habercisi” ifadelerini kullandı.

BURUNDAN UTANMAK!

Kadın düşmanlığı ve kendi “özel din anlayışını” İslam diye pazarlamasıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Çin’i 3-0 mağlup ederek büyük başarı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı hedef aldı. Şenocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sutanısın; sen ‘burnunu göstermekten utanan’ anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına ‘sultan’ demesine aldanmayasın!” ifadelerini kullandı. Eski Ayasofya Camisi baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi de Şenocak’a destek verdi.

‘BU MAYA TUTMAZ’

Şenocak’ın sözlerine sosyal medyadan tepki yağarken ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, “İhsan Şenocak’ın sözlerinin İslamla bir ilgisi yok. O kafasındaki erkek egemen bir zihniyeti İslam sanıyor. Şeriatta yeri var deyip köle ve cariye pazarı kurmayı tahayyül eden tipler edepten, ahlaktan bahsediyor” dedi.

TKDF Genel Başkanı Canan Güllü, “Bu sözleri daha önce İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması, nafakaya sınır getirilmesi, çocuk yaşta evlilik önerileri getirilmesi, cinsel tacizde somut delil aranması gibi süreçlerde duyduk” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti: “İktidar, kadının insan haklarından yoksun olduğu bir dünya yaratmak istiyor. Çünkü elinde kullanabileceği başka bir argüman yok. Sadece kadınların erkeğe biat ettiği bir sistemle hayat bulan bir din yaratmışlar kendilerine. Uzay çağında böyle bir dinin varlığından sadece İhsan Şenocak gibi zihni kapalı insanlar dem vurabiliyor. Sürekli olarak edep, adap, namus gibi kavramları farklılaştırarak bunu dine mal ediyorlar. Daha önce küçük sporcumuz Merve’nin kıyafeti üzerinden de bunları yaptılar ama göle çaldıkları maya bu ülkede tutmaz. Çünkü Cumhuriyet kadınlarının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz.”

Mor Çatı Vakfı’nın kurucularından avukat Canan Arın ise Şenocak’ın açıklamalarını “Ortaçağ zihniyetinin kalıntısı” olarak nitelendirdi. Arın, “Kadının yerinin neresi olup olmadığı ona sorulmaz. Ancak tabii başkanlarının Taliban’la görüş ayrılıklarının olmadığını açıklaması kadınları nelerin beklediğinin habercisi. İstanbul Sözleşmesi’nden bir tek adamın sözü ile çıkılarak milyonlarca kadının yaşam hakları ile oynanması, çocuğa cinsel istismarda kanıt aranmaya kalkışılması da kökten dinci tarikat şeyhlerine verilen taviz de onların çocukları daha rahat istismar edebilmelerine yeşil ışık yakmaktır” diye konuştu.

REDDEDİYORUZ

Şenocak’a tepki gösteren İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü avukat Nazan Moroğlu’da şunları kaydetti: “Ülkemiz adına gurur duyacaklarına, ‘Sen burnunu göstermekten utanan anaların evladısın’ gibi cinsiyetçi gerici söylemlerle adeta ‘oyun sahalarında ne işiniz var’ diyorlar. Bu anlayışı reddediyoruz. Aslında kadınlara karşı ayrımcı söylemlerde bulunmak, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini yok saymak demektir. Kadın erkek eşitliği demokrasinin temel kriteridir. Laiklik ilkesi kadın haklarının ve demokrasinin güvencesidir. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.”