AKP'li Durgut'tan dinci Şenocak'a tepki: Din kisvesi altında gizli muhalefet yapanlar...
AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef alan ilahiyatçı İhsan Şenocak'a yönelik tepki gösterdi.
Kadın düşmanı ve gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın son olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef alması büyük tepki çekti.
Şenocak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sutanısın; sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin!" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyada siyasilerden sanatçılara, sporculardan bilim insanlarına birçok kişi, Şenocak'ın skandal sözlerine karşı kadın oyuncuların yanlarında olduklarını dile getiren paylaşımlarda bulundu.
Konuyla ilgili tepkilerin giderek büyüyüp gündem haline gelmesinin ardından bugün AKP'den de Şenocak'a bir tepki geldi. AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Tuba Durgut, Twitter üzerinden yaptığı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda kaptan Eda Erdem Dündar ile milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın fotoğraflarını paylaştığı tweet'inde Şenocak'a yönelik isim vermeden şöyle dedi:
"Bu ülkeyi sahte fay hatlarıyla bölmeye çalışanlara aldırmayalım.
Din kisvesi altında gizli muhalefet yapanlara kanmayalım.
BU ÜLKENİN BÜTÜN KIZLARI BAŞIMIZIN TACIDIR. nokta"
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