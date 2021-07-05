Diplomasında iki üniversite imzası yer aldı, CİMER'e başvurdu

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Yılmaz, “Diplomada bulunan bu iki üniversite isminin güven verici bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu durumum özellikle yurtdışı üniversite veya iş başvurularında önümde engel olacağı görüşündeyim ve yanlışlığın düzeltilmesini talep ediyorum” dedi. Yılmaz CİMER’e başvurdu.

Yaklaşık 3 yıl önce İstanbul Üniversitesi’nin, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bu üniversiteden ayrılarak “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa” adıyla kurulan yeni üniversitenin çatısı altında faaliyet göstermeye başlamıştı. 2019 yılında mezun olan ve diplomasını geçen günlerde alan Ayşe Ece Yılmaz, “Üniversite 2018’de ikiye ayrılmıştı, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa olarak bölündü. Bu durumun mezuniyet belgelerine yansımayacağı Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından öğrencilere iletildi. Gerçek mezuniyet belgelesinin üniversiteye giriş yaptığımız İstanbul Üniversitesi ismi ile olacağı, eğer biz öğrenci talep edersek İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa olarak değiştirileceği söylendi. Haziran 2021’de mezuniyet belgemi teslim aldım. Belgenin başlığı ve rektör imzası İstanbul Üniversitesi’ne aitti, fakat Mühendislik Fakültesi Dekanı’na ait imza İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’ya ait” dedi.

‘ENGEL OLACAK’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyette bulunan Yılmaz başvurusunda şu ifadelere yer verdi: “Bu durumum özellikle yurtdışı üniversite veya iş başvurularında önümde engel olacağı görüşündeyim ve yanlışlığın düzeltilmesini talep ediyorum.”