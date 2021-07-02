<p>AKP iktidarının son yıllarda başta askeri ve siyasi olmak üzere birçok alanda yakın ilişkiler kurduğu Katar'la akademik alanda da iş birliği sürüyor. Bu anlamda Marmara Üniversitesi ve Katar Üniversitesi (Qatar University) arasında arasında bir anlaşmaya imza atıldı.</p>
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AKP iktidarının son yıllarda başta askeri ve siyasi olmak üzere birçok alanda yakın ilişkiler kurduğu Katar'la akademik alanda da iş birliği sürüyor. Bu anlamda Marmara Üniversitesi ve Katar Üniversitesi (Qatar University) arasında arasında bir anlaşmaya imza atıldı.

<p>Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Marmara Üniversitesi ve Katar Üniversitesi (Qatar University) arasında, akademik ve eğitim hususlarında iş birliği sağlamak üzere, bir “mutabakat zaptı” imzalandı.</p><p>İmzalar 1 Temmuz’da&nbsp; Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde Prof. Dr. Erol Özvar ve Dr. Hassan Al-Derham tarafından atıldı.</p>
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Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Marmara Üniversitesi ve Katar Üniversitesi (Qatar University) arasında, akademik ve eğitim hususlarında iş birliği sağlamak üzere, bir “mutabakat zaptı” imzalandı.

İmzalar 1 Temmuz’da  Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde Prof. Dr. Erol Özvar ve Dr. Hassan Al-Derham tarafından atıldı.

<p>Mutabakata göre; iki yükseköğretim kurumu, “akademik ve idari personel değişimi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin değişimi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, ders verme, sempozyum düzenleme ve akademik iş birliğinin artırılması” gibi konularda anlaşmaya varıldı.</p>
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Mutabakata göre; iki yükseköğretim kurumu, “akademik ve idari personel değişimi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin değişimi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, ders verme, sempozyum düzenleme ve akademik iş birliğinin artırılması” gibi konularda anlaşmaya varıldı.

<p>Ayrıca mutabakat kapsamında “Değişim öğrencilerinin ev sahibi kuruma herhangi bir ücret ödemeyeceği, değişim süresinin bir sömestir (yarı yıl) olarak belirlendiği, her türlü iş birliğinin ilgili kurumun mevcut kaynak ve finansal desteğine bağlı olduğu ile alakalı maddeler yer aldı. Ayrıca, her iki kurumun temsilcileri tarafından anlaşmada değişiklik ya da düzeltmeye gidilebilir, söz konusu anlaşma; imzalandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir” denildi.</p>
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Ayrıca mutabakat kapsamında “Değişim öğrencilerinin ev sahibi kuruma herhangi bir ücret ödemeyeceği, değişim süresinin bir sömestir (yarı yıl) olarak belirlendiği, her türlü iş birliğinin ilgili kurumun mevcut kaynak ve finansal desteğine bağlı olduğu ile alakalı maddeler yer aldı. Ayrıca, her iki kurumun temsilcileri tarafından anlaşmada değişiklik ya da düzeltmeye gidilebilir, söz konusu anlaşma; imzalandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir” denildi.

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