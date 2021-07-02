Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Marmara Üniversitesi ve Katar Üniversitesi (Qatar University) arasında, akademik ve eğitim hususlarında iş birliği sağlamak üzere, bir “mutabakat zaptı” imzalandı.
İmzalar 1 Temmuz’da Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde Prof. Dr. Erol Özvar ve Dr. Hassan Al-Derham tarafından atıldı.
Ayrıca mutabakat kapsamında “Değişim öğrencilerinin ev sahibi kuruma herhangi bir ücret ödemeyeceği, değişim süresinin bir sömestir (yarı yıl) olarak belirlendiği, her türlü iş birliğinin ilgili kurumun mevcut kaynak ve finansal desteğine bağlı olduğu ile alakalı maddeler yer aldı. Ayrıca, her iki kurumun temsilcileri tarafından anlaşmada değişiklik ya da düzeltmeye gidilebilir, söz konusu anlaşma; imzalandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir” denildi.
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