Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov’dan İHA uyarısı: ‘Mutluluk uyandırmıyor’

13 Nisan 2021 Salı, 14:16

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Rusya'nın Ankara ve diğer başkentleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyardığını ifade etmesinin ardından yeni bir açıklama daha yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Ukraynalı yetkililerin, Türk yapımı insansız hava araçlarını (İHA) Donbass’ta kullandıklarına ilişkin açıklamaları sorulunda şunları söyledi:

“(Türkiye ile) çok yönlü normal ilişkilerimiz var fakat kolay değiller. Tüm konular çalışma görüşmelerimizde ele alınıyor. Türk ürünlerinin ihracı, başka ülkelere tedariki, ciddi bir mesele. Kimi şeyleri bizden alıyorlar, kendi üretimi olan kimilerini satıyorlar, ihracat denetimi dahil bununla ilişkili belirli prosedürler mevcut, tüm bunlar ele alınıyor.”

MUTLULUK UYANDIRMIYOR

“İkili iletişim kanallarımız üstünden benzer konuları ele alıp değerlendiriyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz” diyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Tabii ki Türk İHA’ larının Donbass’ta görüldüğüne dair söylenenler bizde pek mutluluk uyandırmıyor” vurgusunu yaptı.

Ukrayna parlamentosunun ulusal güvenlik komitesinin başkan yardımcısı Yuriy Mısyagin, Ukrayna ordusunda yer alan Türkiye yapımı bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Donbass üstünde uçuş gerçekleştirdiği açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Sputnik