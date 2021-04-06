Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: "Endişe duyuyoruz"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa ve Almanya'nın Donbas meselesinde Ukrayna'yı "kendine getirmesi" gerektiğini söyledi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelen Lavrov ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna’nın doğusunda Donbas'taki gerginliğe değinen Lavrov, Ukrayna yönetiminin Donbas ile ilgili yaptığı açıklamalardan endişe duyduklarını dile getirdi.
Batının Kiev'in bu açıklamalarına tepki göstermediğine dikkati çeken Lavrov, ABD’nin Donbas’ta yaşananlara dair uygun anlayışa sahip olduğu umudunu paylaştı.
Lavrov, "Batılı meslektaşlarımızın, Donbas’ta askeri altyapının güçlendirilmesi ve askerlerin Donbas’taki temas hattına konuşlandırılması ile ilgili eylemleri ve tepkileri bizleri şimdilik hayal kırıklığına uğratıyor. Herhalde Batılı meslektaşlarımız, Ukrayna yönetiminin desteklenmesi gerektiği yönünde hareket ediyor" şeklinde konuştu.
"TEHDİT EDİYOR"
Ukrayna’nın Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini ileri süren Lavrov, "Kiev, Donbas krizinin siyasi çözümü konusunda yaptığı eleştiriler ardından askeri eylemlerde bulunmakla tehdit ediyor" ifadesine yer verdi.
Donbas’ta sivil halkın saldırılarda öldüğünü savunan Lavrov, Minsk anlaşmalarında yer aldığı şekilde Donetsk ve Lugansk bölgelerinin statüsünün belirlenmesi gerektiğini söyledi.
ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ
Ukrayna’nın doğusu krizine ilişkin Normandiya formatında görüşmelerin daha önce yapıldığını anımsatan Lavrov, Fransa ile Almanya'nın Donbas meselesi konusunda üzerine düşeni yapmamakla eleştirdi.
Lavrov, "Normandiya formatındaki görüşmelerde, Fransız ve Alman meslektaşlarımızın Ukrayna tarafını kendine getirmek için enerjik eylemlerini göremiyoruz. Bunun acilen yapılmasını gerektiren çok fazla husus var" dedi.
Bakan Lavrov, "Avrupa ülkelerinin Ukrayna’dan Minsk anlaşmalarına uymasını talep edeceğini umuyorum" ifadesini kullandı.
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