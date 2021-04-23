Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

23 Nisan 2021 Cuma, 23:20

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden'le yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.