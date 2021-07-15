Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın batısında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

İHA
15 Temmuz 2021 Perşembe, 20:44
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın batısında meydana gelen sel felaketi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketinde 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 70'i aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi. 


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