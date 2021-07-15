Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın batısında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın batısında meydana gelen sel felaketi hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, “Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketinde 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 70'i aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi.
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Gizli ziyarette alınan karar
- Binance’a bir kötü haber daha
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Adil Öksüz olmadı, baldızını alalım
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Gizli ziyarette alınan karar
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu