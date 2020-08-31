Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:32

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir" ifadelerine yer verildi.

