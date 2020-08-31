Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:32
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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir" ifadelerine yer verildi.


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