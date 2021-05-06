Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır açıklaması: Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleşti
Dışişleri Bakanlığı, 8 yıl aradan sonra Mısır ile ilk temasın ardından, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur" açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden, Mısır temaslarıyla ilgili açıklama yapıldı.
8 yıl aranın ardından yapılan görüşmeler için yapılan değerlendirme şu şekilde:
"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.
Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır."
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