Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin açıklama

08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:01

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan 7-8 Temmuz tarihleri arasında, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantılar hakkında açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunları kaydedildi: