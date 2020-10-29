Dışişleri: Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

29 Ekim 2020 Perşembe, 14:55

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Nice kentinde bir kilisenin içinde düzenlenen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

HİÇBİR SEBEPLE MEŞRULAŞTIRALAMAZ

"Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz" vurgusu yapılırken şu ifadelere yer verildi:

"Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.

Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."