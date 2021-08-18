Dışişleri raporu çıktı: Afganistan'a 16 yılda 1 milyar dolar
Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Faaliyet Raporu’na göre, Türkiye; Afganistan’a, 2004-2020 yılları arasında 16 yılda 1,1 milyar dolar yardım etti. 2021 ve 2022 yılları için öngörülen “dış yardım” miktarının ise 75 milyon dolar olduğu aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Faaliyet Raporu’na göre, Türkiye; Afganistan’a, 2004-2020 yılları arasında 16 yılda 1,1 milyar dolar yardım etti. 2021 ve 2022 yılları için öngörülen “dış yardım” miktarının ise 75 milyon dolar olduğu aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Faaliyet Raporu’nda, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan ile olan ilişkilere dair değerlendirmeler de yer aldı. Raporda, Afganistan’a 2004 yılından bugüne 1,1 milyar ABD doları yardım yapıldığı açıklanarak, “Afganistan’da 2004 yılından beri yürüttüğümüz, 2020 itibarıyla 1,1 milyar ABD dolarını aşan kalkınma yardımı, ülkemizin bugüne kadar yabancı bir ülkeye gerçekleştirdiği en büyük dış yardım programları arasındadır” bilgisine verildi.
Raporda, 2021-2022 yılları için ise şu değerlendirmeler yapıldı:
“Afganistan’ın kalkınmasına yönelik 2021-2022 dönemi için 75 milyon ABD doları yardım taahhüdümüz bulunmaktadır. Taahhüdümüz proje bazlı destekleri içermekte olup, ilgili Kurumların bütçesinden karşılanması esastır. Afganistan’ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini tek başına koruyacak seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak dış politika hedeflerimizden birini teşkil etmektedir.”
"YAYGIN YOLSUZLUK VAR"
ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre raporda ayrıca; “Türkiye’nin insan odaklı dış politikası çerçevesinde Afganistan’ın yeniden imarına katkı sağlanacağı” belirtildi. 2020 yılında bu hedefin sadece yüzde 23’ünün gerçekleştirildiği kaydedildi. Hedeften sapma ise şöyle gerekçelendirildi:
“2020 yılında Afganistan’ın yeniden imarına katkı sağlanması hedefinde, Afganistan’da çatışmaların artması ve yüksek seyreden şiddet, belirsiz siyasi ortam, ülkedeki yaygın yolsuzluk ve koronavirüs salgını nedeniyle sapma yaşanmıştır.”
Raporda, “Afganistan’ın yeniden inşası” hedefine ulaşmak için yapılacaklar ise şöyle sıralandı:
“- Yurt dışında yardımlar konusunda TİKA Başkanlığıyla birlikte hareket edilmesi.
- Yapılan yardımların sağlık, eğitim ve kapasite geliştirmeye odaklanması.
- Hayata geçirilecek projelerin devrinden sonra Afganlılarca idame ettirilebilir olması.
- Yardımların sağlanmasında mümkün mertebe ülkemiz firmalarından istifade edilmesi.”
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