Son dakika... Dışişleri’nden Afganistan’daki Türk yurttaşlarına acil çağrı

Son dakika gelişmesi... Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.

AA
15 Ağustos 2021 Pazar, 11:34
Son dakika... Dışişleri’nden Afganistan’daki Türk yurttaşlarına acil çağrı
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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle beraber terör örgütü Taliban ilerleyişini sürdürüyor. AP haber ajansı Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'dan  ise Afganistan'daki yurttaşlara çağrı yapıldı. Yapılan çağrıda, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesi istendi.


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