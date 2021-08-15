Son dakika... Dışişleri’nden Afganistan’daki Türk yurttaşlarına acil çağrı
Son dakika gelişmesi... Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle beraber terör örgütü Taliban ilerleyişini sürdürüyor. AP haber ajansı Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdiğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'dan ise Afganistan'daki yurttaşlara çağrı yapıldı. Yapılan çağrıda, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesi istendi.
Video Haberler
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
- Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
- Genç kadına evlilik öncesi estetik şoku
- Sel felaketinde yaşanan korku dolu anlar kamerada
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü
En Çok Okunan Haberler
- Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü
- Erdoğan'a kötü haberler! İlk kez bu kadar düştü
- Fehmi Koru'dan adaylık iddiası
- Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem!
- AKP’li Tevfik Göksu'ya tepki: Suçlusunuz
- Benim için hüzün dolu bir gün… sözleriyle paylaştı!
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü
- Çanakkale karartması!
- Mustafa Şentop'un 'Bozkurt' açıklamasına tepki
- Cüneyt Özdemir'den IBAN tepkisi