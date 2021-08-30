DİSK: Abdullah Baştürk Parkı'nın adı değiştirilemez!
DİSK, Yalova'da AKP'li belediye tarafından adı değiştirilmek istenen Abdullah Baştürk Parkı'nda basın açıklaması düzenleyecek.
Yalova'da DİSK'in eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün adını taşıyan parkın ismi, yönetimi AKP’ye geçen Yalova Belediyesi tarafından değiştirilmek isteniyor.
AKP'li belediyenin bu girişimi üzerine DİSK harekete geçiyor. DİSK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yalova'nın yetiştirdiği unutulmaz işçi önderlerinden, üç kez milletvekilliği yapmış, "Uluslararası Özgürlük Ödülü” sahibi eski Genel Başkanımız Abdullah Baştürk'ün adının verildiği "Abdullah Baştürk Parkı” isminin değiştirilmesine asla izin vermeyeceğiz!
Konuya ilişkin olarak 31 Ağustos 2021 Salı günü (YARIN) saat 13:30'da Yalova Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan "Abdullah Baştürk Parkı”nda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacakları bir basın açıklaması yapılacaktır."
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