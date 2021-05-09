Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole düştü: 2'si ağır 7 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düşen minibüste bulunan tarım işçilerinden 7'si yaralandı.

DHA
09 Mayıs 2021 Pazar, 17:14
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole düştü: 2'si ağır 7 yaralı
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Kaza Mersin'in Tarsus ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kelahmet Mahallesi'ndeki grup yolunda Durmuş Köse yönetimindeki, içerisinde 12 tarım işçisi bulunan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır, 7 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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