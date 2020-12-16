DİSK: 'Hükümet tek kuruş destek vermedi'

16 Aralık 2020 Çarşamba, 11:48

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, Fox Tv'de yayınlanan Çalar Saat programında 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini ifade etti.

Çerkezoğlu, 22 Aralık tarihinde yapılacak üçüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde özellikle pandemi nedeniyle alım gücünde ciddi bir düşüş yaşandığına dikkat çekerek "2021 yılı asgari ücreti her zamankinden daha önemli. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü kaldırılmalı, brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir" diye konuştu.

"DEVLETİN POLİTİKALARI İŞVERENLERİ KORUMAYA DÖNÜK"

Türkiye'de çalışanlarının neredeyse yarısının asgari ücret düzeyinde ücret aldığını belirten Çerkezoğlu, "TÜİK'in açıkladığı verilere göre bu yıl için üçüncü çeyrekte GYYH’dan işçilere yapılan ödemenin oranın yüzde 33’den 30 düşmüş, patronların karı 50’den 55’e çıkmış. Salgın boyunca devletin politikaları işverenleri korumaya dönük, halkı korumaya yönelik bir politika olmadı" dedi.

"HAZİNEDEN VEYA BÜTÇEDEN TEK BİR KURUŞ DESTEK VERİLMEDİ"

Çerkezoğlu, hükümetin açıkladığı destek paketlerinde vatandaşlara yapılan yardımların Hazine'den ya da bütçeden değil, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'ndan karşılandığını söyledi. Çerkezoğlu, "Devlet hazineden, bütçeden işçilere tek kuruş destek verilmedi" dedi.

Çerkezoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa kira desteğinde de çok geç kalındığını ve miktarın çok az olduğunu ifade etti.

Pandeminin gelir dağılımındaki adaletsizliğini derinleştirdiğine vurgu yapan Çerkezoğlu, "Pandemi sürecini hem sağlık krizi hem de çok ciddi bir yoksullaşma olarak yaşıyoruz" dedi.

"HÜKÜMET SALGIN YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR"

Covid-19'un bir işçi ve sağlık çalışanı hastalığına döndüğünü ifade eden Çerkezoğlu, "2 günde 11 sağlık çalışanını kaybettik. Sağlık çalışanlarının 36 saate yakın çalışma saatleri var. Bu kabul edilebilir değil. Bu durumda bile biz hala 'Covid meslek hastalığı mıdır değil midir, iş kazası mıdır' diye tartışıyoruz. Hükümet, sanki bir salgın yokmuş gibi davranıyor. Covid, bir işçi hastalığına döndü. Ne olursa olsun üretim devam edecek, çarklar dönecek anlayışı nedeniyle işçiler fabrikalarda dip dipe çalışmak zorunda bırakıldı" şeklinde konuştu.