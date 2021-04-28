DİSK: İşçilerin yaklaşık yüzde 61'i tam kapanmadan muaf
DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) tahminlerine göre, işçilerin yaklaşık yüzde 61'i tam kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor.
DİSK-AR'ın internet sitesinde yayımlanan tahminlere göre, "tam kapanma" sürecinde istihdamın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan 16,4 milyon işçi çalışmaya devam edecek.
DİSK-AR, istihdamın yüzde 22'sinin kapanmadan kısmen muaf sektörlerde çalıştığını, kapanma kapsamındaki sektörlerde çalışanların yüzde 17 ile sınırlı kaldığını tahmin ediyor.
DİSK-AR, tahminlerin İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nden ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in 2020 Hane Halkı İşgücü Anketi'nden alınan verilerle yapıldığını belirtti.
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