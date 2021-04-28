DİSK: İşçilerin yaklaşık yüzde 61'i tam kapanmadan muaf

28 Nisan 2021 Çarşamba, 15:39

DİSK-AR'ın internet sitesinde yayımlanan tahminlere göre, "tam kapanma" sürecinde istihdamın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan 16,4 milyon işçi çalışmaya devam edecek.

DİSK-AR, istihdamın yüzde 22'sinin kapanmadan kısmen muaf sektörlerde çalıştığını, kapanma kapsamındaki sektörlerde çalışanların yüzde 17 ile sınırlı kaldığını tahmin ediyor.

DİSK-AR, tahminlerin İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nden ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in 2020 Hane Halkı İşgücü Anketi'nden alınan verilerle yapıldığını belirtti.