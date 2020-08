Disney Plus, Obi-Wan Kenobi dizisi için sete giriyor

20 Ağustos 2020 Perşembe, 16:41

Ewan McGregor’un yeniden canlandıracağı Obi-Wan Kenobi karakterine odaklanan Star Wars dizisi eylül ayında sete girecek. Obi-Wan Kenobi’nin, Disney Plus dizisi The Mandalorian’da Tatooine’i yeniden yaratmak için kullanılan seti kullanacağı doğrulandı.

Beyazperde‘nin aktardığı habere göre, Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy’nin senaryolardan memnun olmadığı bildirildiğinden dolayı bir aşamada Lucasfilm, Hossein Amini’nin yerini alacak yeni yazarlar ararken dizi süresiz olarak askıya alınmıştı.

Dizinin yönetmenliğini daha önce Jessica Jones, Lost in Space, American Gods, The Mandalorian ve Better Call Saul’un yönetmenliğini yapmış olan Deborah Chow üstlenecek. Disney Plus şu anda Obi-Wan Kenobi dizisi için bir set ya da bir prömiyer tarihi açıklamasa da McGregor geçtiğimiz günlerde dizi hakkında konuşarak, “Senaryolar gerçekten çok iyi. Yazılanın yüzde 90’ını gördüm ve gerçekten beğendim. Yaratıcı farklılıklar var ve söylenen saçmalıkların hiçbiri doğru değil. Tarihleri erteledik ve orijinal serinin son bölümü Star Wars: The Rise of Skywalker yayınlandı. Böylece, herkes yazılanları okudu ve üzerinde daha fazla çalışma yapmak istediklerini hissettiler” ifadelerini kullandı.