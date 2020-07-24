Disney Star Wars, Avatar ve Mulan’ın gibi filmlerin çıkış tarihini süresiz olarak erteliyor

24 Temmuz 2020 Cuma, 09:01

Disney filmlerin gösterim tarihlerine ilişkin takviminde ciddi değişikliklere gidiyor. 21 Ağustos’ta gösterime girmesi planlanan Mulan süresiz bir şekilde, Star Wars ve Avatar filmleri ise bir yıl kadar ertelendi.

Perşembe günü açıklama yapan şirket sinema ve stüdyoların pandemi zamanında kapalı kalmasından dolayı bu ertelemeleri yaptıklarını söyledi.

Walt Disney Stüdyolarının sözcüsüyse “Son birkaç aydır, küresel bir sağlık krizi sırasında film yapmanın mümkün olmayacağı daha iyi anlaşıldı. Bugünse Mulan’ı yayınlamayı planladığımız tarihi ertelemeyi ve filmi izleyicilere ulaştırmanın yollarını düşünüyoruz” diye belirtti.

Disney’in hisseleri piyasalar açıldıktan sonra uüzde 1 civarında düşüş kaydetti.

Mulan filmi şu anlık ‘tarihsizler’ listesinde yer alıyor, bu da yayınlanma tarihinin süresiz olarak ertelendiğinin bir göstergesi. Bu filmin mart ayından beri dördüncü ertelenişi oldu.

ABD’de birkaç bağımsız ve küçük sinema salonu dışında AMC gibi büyük sinema salonları filmleri yakın zamanda oynatmaya çok sıcak bakmıyor. AMC yaptığı açıklamayla açılış planlarını Ağustos ortasına ertelediklerini duyurmuştu.

AMC mart ayından beri kapalı ve yeniden açılmak için koronavirüs vakalarının azalmasıyla yeni Hollywood filmlerinin çıkmasını bekliyor. AMC pandeminin şirketi olası bir iflasa götürebileceği konusunda da sık sık konuşuyordu.