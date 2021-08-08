Disney'e dava açan Scarlett Johansson'a destek
Marvel'ın süper kahraman serilerinde 'Kara Dul'u (Black Widow) canlandıran Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, yapımcı şirket Disney'e film sinemalarda gösterilirken, yapımın aynı anda online streaming platformu Disney +’da da yayımlanması sebebiyle dava açmıştı. Ünlü oyuncuya SAG-AFTRA birliğinin başkanı Gabrielle Carteris'den destek geldi.
Marvel Sinematik Evreni'nde Black Widow karakterini canlandıran oyuncu Scarlett Johansson, başrolünü oynadığı filmin, 'streaming' servisinde yayınlanmasının ardından Disney'e dava açmıştı.
Johansson'ın ekibi, SAG-AFTRA (Sinema Oyuncuları Birliği - Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu) ile güçlü bir müttefik kazandı.
SAG-AFTRA birliğinin başkanı Gabrielle Carteris, Johansson'ın savunmasını destekledi.
Medyaradar'da yer alan habere göre Carteris, yaptığı açıklamada, "Disney, toplumsal cinsiyeti aşağılama ve zorbalık gibi taktiklere başvurduğu için kendinden utanmalı. Çalışma alanlarındaki hiç kimse, beklenen tazminatta sürpriz indirimlerin kurbanı olmamalıdır. Bu mantıksız ve adaletsizdir” dedi.
Kadınların onlarca yıldır ücret eşitsizliğinin kurbanı olmasının altını çizen Carteris, “Disney'in Johansson'a yönelik eleştirisinin cinsiyetçi tonundan derin endişe duyuyoruz. Kadınlar, ayağa kalkıp adil ücret için savaştıkları için 'duygusuz' değiller. Bu tür saldırıların toplumumuzda yeri yoktur ve SAG-AFTRA, üyelerini her türlü önyargıdan korumaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Morg önünde büyük acı
- Feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı!
- Feci kaza! Sürücü araçtan atladı
- Messi, Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
- Yurttaşlar zor anlar yaşadı! Hayatı olumsuz etkiledi
- Datça'da sahilde tatilcileri tedirgin eden görüntüler
- Korkunç an kamerada! Uçak böyle düştü
- Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi
- İstanbul'da korku dolu anlar! Cep telefonuna kaydettiler
En Çok Okunan Haberler
- Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki çeken 'yangın' açıklaması
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi
- Hulusi Akar'ın fotoğrafında ilginç ayrıntı
- Şahan Gökbakar'dan MHP'li Yönter'e yanıt
- Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak uyarısı
- Albayrak’ın sızan fotoğrafı ve düşündürdükleri
- Yolcu otobüsü takla attı! 15 kişi hayatını kaybetti
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden destek
- AKP'li trollerden kan donduran ifadeler