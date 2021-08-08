Disney'e dava açan Scarlett Johansson'a destek

08 Ağustos 2021 Pazar, 15:11

Marvel Sinematik Evreni'nde Black Widow karakterini canlandıran oyuncu Scarlett Johansson, başrolünü oynadığı filmin, 'streaming' servisinde yayınlanmasının ardından Disney'e dava açmıştı.

Johansson'ın ekibi, SAG-AFTRA (Sinema Oyuncuları Birliği - Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu) ile güçlü bir müttefik kazandı.

SAG-AFTRA birliğinin başkanı Gabrielle Carteris, Johansson'ın savunmasını destekledi.

Medyaradar'da yer alan habere göre Carteris, yaptığı açıklamada, "Disney, toplumsal cinsiyeti aşağılama ve zorbalık gibi taktiklere başvurduğu için kendinden utanmalı. Çalışma alanlarındaki hiç kimse, beklenen tazminatta sürpriz indirimlerin kurbanı olmamalıdır. Bu mantıksız ve adaletsizdir” dedi.

Kadınların onlarca yıldır ücret eşitsizliğinin kurbanı olmasının altını çizen Carteris, “Disney'in Johansson'a yönelik eleştirisinin cinsiyetçi tonundan derin endişe duyuyoruz. Kadınlar, ayağa kalkıp adil ücret için savaştıkları için 'duygusuz' değiller. Bu tür saldırıların toplumumuzda yeri yoktur ve SAG-AFTRA, üyelerini her türlü önyargıdan korumaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.