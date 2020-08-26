Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Atatürk'e rahmet diledi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:57

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi nedeniyle Sultan Alparslan'a ve Büyük Taarruz'un başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet dilediğini belirtti.

Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Malazgirt Zaferi’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Erbaş, hutbelerde ve konuşmalarında başında bulunduğu kurumun kurucusu Atatürk'ü anmadığı için eleştiriliyordu.

Erbaş'ın paylaşımına takipçilerinin bir çoğu Atatürk'ü andığı için tepki göstererek, "Sonunda sana da söylettiler" şeklinde yanıtlar verdi. Bir kısım kullanıcı ise Atatürk'ü andığı için Erbaş'ın kendilerini şaşırttığını ifade etti.