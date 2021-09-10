Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı: 4 yaşındaki çocukların Kuran öğrenebildiği günlere geldik

10 Eylül 2021 Cuma, 18:35

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Bilecik’e geldi ve ilk olarak İl Müftülüğünü ziyaret etti. Burada İl Müftüsü Ali Erhun ve müftülük personeli tarafından karşılanan İşliyen, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bilecik merkezinde 4-6 yaş Kuran kursu ile ‘şehir tarihinde ilk defa’ yatılı hafızlık kız Kuran kursu inşaatlarının tamamlandığını söyledi. “Allah nasip ederse onun açılışını yapacağız” diyen İşliyen, Bozüyük ilçesinde yapımı tamamlanan ve ibadete açılma aşamasına gelen 3 tane caminin da açılışının yapılacağını kaydetti.

Müftülük ziyaretinin ardından Cuma namazı için Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kayı Boyu Camii’ne gelen İşliyen, burada vaaz verdi. İşleyen, namazın ardından caminin bulunduğu yerleşkede yapımı tamamlanan Kayı Boyu 4-6 yaş Kur’an Kursu açılışına katıldı.

'KURSLARA DEVAM EDEN 200 BİN YAVRUMUZ VAR'

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Türkiye’nin geçirdiği ‘dönüşümü’ şöyle özetledi:

“Bu kurs bu duaların fiile dönmüş hallerinden bir tanesidir. Türkiye genelinde böyle kurslara devam eden 200 bine yakın yavrularımız var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. 12 yaşını doldurmayan çocukların camiye giremediği günlerden 4 yaştan ölünceye kadar her kademede her yaşta çocuğun Kur’an öğrenebildiği, dinini öğrenebildiği maneviyatla tanışabildiği günlere gelmemizi sağlayan Rabbimize hamd olsun.”

Son olarak Bilecik Valiliği’ne geçen İşliyen, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu’nu makamında ziyaret ederken, ardından Şifa Hafızlık Kur’an kursunun da açılışını gerçekleştirecek.