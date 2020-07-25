Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusu!

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:54

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'dadaki ilk cuma hutbesindeki sözleri nedeniyle Erbaş hakkında suç duyurusnda bulunacağını açıkladı. Çıray, "Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" ifadeleri sebebiyle suç duyurusunda bulunacağı Erbaş için, "Ali Erbaş Haddini Bil" etiketini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’da dün verdiği hutbede "Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" demişti. Sosyal medya kullanıcısı birçok yurttaş, Erbaş'ın açıklamalarına tepki göstermişti.

"ATATÜRK'E ÜSTÜ KAPALI OLARAK LANET OKUYAN…"

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, avukatı aracılığı ile Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurduğu bir paylaşım yaptı. Twitter hesabında "AliErbasHaddiniBil” etiketi ile paylaşım yapan Çıray, “Kurucumuz kurtarıcımız büyük Atatürk’e işgalden kurtardığı Ayasofya’dan üstü kapalı olarak lanet okuyan Ali Erbaş hakkında, avukatım Murat Ergün vasıtasıyla suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.