Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'gençlik' mesajları: Özgürlüğüne düşkün, hayatına müdahaleden hoşlanmayan bu kuşak...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlikle mesajlar verdiği konuşmasında "Günümüz gençliği, bizlerin onları anlamada yetersiz kaldığımızı düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlığın eğitim merkezinde düzenlenen Diyanet Genç Çalıştayı'nın açılış programında yaptığı konuştu.
Küresel boyutta büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir sürecin içinde olunduğunu söyleyen Erbaş, "Her an ve her zeminde yeni gelişmelerin etkisini gösterdiği bu süreçte insanlık, baş döndürücü bir şekilde yol almaya devam ediyor. Bu yeni dünyada çağın ihtiyaç duyduğu yeteneklere, beklentilere ve yeniliklere kayıtsız kalmamız imkansız. Bugün aramızda bulunan ve fikirlerini büyük bir heyecanla dinleyeceğimiz genç kardeşlerimizin de bunun farkında olduğunu biliyorum." diye konuştu.
"Tarihin her döneminde gençler ve yetişkinler arasında iletişim sorunları yaşandığını ve kuşak çatışmalarının olageldiğini" belirten Erbaş, gençlerin kendini ifade etme yöntemlerinin farklılaştığına dikkati çekip konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Günümüz gençliği, bizlerin onları anlamada yetersiz kaldığımızı düşünüyor. Bizlerden, daha müsamahakar olmamızı ve kendilerini anlayışla karşılamamızı bekliyorlar. Özgürlüğüne düşkün, hayatına müdahaleden hoşlanmayan bu kuşak, şeffaflık ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar gibi kendilerinin de iştirak edebileceği diyaloglar bekliyorlar. Dolayısıyla yargılamadan ve etiketlemeden gençlerimizin fikirlerini, düşüncelerini, ideallerini, hayallerini dinlememiz gerekiyor. Bu yüzden yetişkinler olarak çalışmalarımızı, planlarımızı yeni nesilleri kuşatacak şekilde genişletmek durumundayız. İstiyoruz ki gençlerimiz faruk olsun, yani iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt edebilen, can taşıyan bütün varlıklara karşı merhamet hissiyle, çevreye karşı koruma duygusuyla yaklaşabilen örnek bir nesil olsun."
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