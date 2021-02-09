Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı: "Dinimizce de haram olan bu büyük tehlike..."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında bir kez daha "sigara dinimizce haram" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Erbaş, mesajında sigaranın İslam dinince de "haram" olduğunu belirterek "büyük tehlikeye bir an önce son verme" çağrısı yaptı.
Erbaş'ın mesajı şöyle:
"Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun."
"DELİLLERİMİZ VAR"
Ali Erbaş, sigaranın "haram" olduğuna dair ilk çıkışını geçtiğimiz yıl yapmış ve bu sözler ilahiyat çevreleri içinde tartışma yaratmıştı. Erbaş, "Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var. Düşünebiliyor musunuz Dünya’da her yıl 8 milyon insanı öldüren bir madde var. Sadece Türkiye’de 100 bini aşkın insan ölüyor. Maide suresi 32, ‘Kim ki yer yüzünde, inancı, inancı, mezhebi dini ne olursa olsun bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün insanları öldürmüş gibi olur’ diyor ayette. Sadece 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi?" demişti.
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