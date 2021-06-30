Diyanet'in beş yıldızlı sevdası bitmiyor
Yurttaşlar, giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle en temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamazken beş yıldızlı otelde toplantı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yeni bir beş yıldızlı otel tercihi daha geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, geçen yılın rakamları ile 130 bine yaklaşan personelinden isteyenlerin "lüks tatil" yapması için girişimde bulundu.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Başkanlık, “Alkolsüz her şey dahil” konseptiyle hizmet veren Antalya’daki bir beş yıldızlı otel ile indirim protokolü imzaladı. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ile ailelerine yüzde 18 oranında indirim sağlanmasına yönelik anlaşmanın yapıldığı otelin deniz manzaralı odasında bir günlük konaklama fiyatı, Diyanet’e özel 929 TL olarak belirlendi. Diyanet, fiyatların personele duyurulduğu listenin altına otelin muhafazakar oteller statüsünde olduğu , “Alkolsüz her şey dahil konseptinde hizmet verdiği" notunu düştü. Ayrıca, otelde alkol serisi yapılmadığı ve dışarıdan da alkollü içecek sokulmasının yasak olduğu uyarısı yapıldı.
BEŞ YILDIZ SEVDASI
Protokolün imzaları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin’in Antalya İl Müftülüğü’ne ziyaretinden bir gün sonra atıldı.
Yurttaşlara, “Lüksten ve şatafattan kaçınma” uyarısında bulunan Diyanet, 2020 ve 2021 yılında gerçekleştirdiği çok sayıda toplantıyı beş yıldızlı otelde düzenledi. 2020 yılındaki, “Eğitim Görevlileri Semineri” ve “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Öğreticilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri” için beş yıldızlı otelleri tercih eden idare, Haziran 2021’deki, “Meal Yazım Stratejileri Çalıştayı” için de beş yıldızlı otelle anlaştı.
Ayrıca, Diyanet’in 12 milyar 977 milyon TL’lik 2021 yılı bütçesinin, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıkların da olduğu 7 bakanlık ve 13 başkanlığın bütçesini geride bırakması tartışmalara neden olmuştu.
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