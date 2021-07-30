Diyanet: Tabiat olayları, sünnetullah gereği sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir
Diyanet'in hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinde ülkenin birçok noktasına süren orman yangınlarına değinildi. Afetlerin "sünnetullah gereği sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana geldiği" belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan Cuma hutbesinin bu haftaki (30 Temmuz 2021) konu başlığı "Müslümanın işini sağlam ve güzel yapması" oldu.
"Aziz müminler! Son günlerde yaşadığımız afetler hepimizi derinden üzdü. Bir yandan sellerin açtığı yaraları sarmaya çalışıyoruz. Diğer yandan ciğerlerimizi dağlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz." denilen hutbede, şu ifadeler kullanıldı:
"Böylesi zor günlerde şunu bir kez daha hatırlamalıyız ki sel, heyelan, yangın, deprem, kuraklık ve salgın hastalık gibi afetler karşısında can ve mal kaybımızı en aza indirmek ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür. Zira tabiat olayları, sünnetullah yani ilahi düzen ve kanunlar gereği, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir mümin, sorumluluğunu ihmal edip göz göre göre afetlere kapı aralayamaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak adımlar atamaz. Nitekim afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı insanoğlunun kendi hata ve ihmalleri sebebiyledir. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.”
Hz. Muhammed'in “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol!” şeklindeki hadisi hatırlatılan hutbe, "Öyleyse geliniz, üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım. Acı tecrübelerden ders alalım. Güvenli bir hayat için afetlere karşı hazırlıklı olalım. İçinde bulunduğumuz yaz günlerinde başta orman yangınları olmak üzere her türlü afet ve acil durum anlarında duyarlı olalım ve yetkili mercileri haberdar edelim" ifadeleriyle son buldu.
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