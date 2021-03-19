Diyanet'e 27 bin kadro için Erdoğan'a seslendi: "Siz, din görevlilerimizi ve çalışma şartlarını en iyi bilenlerdensiniz"

19 Mart 2021 Cuma, 14:59

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, sözleşmeli ve kadrosuz çalışan 27 bin din görevlisi için kadro istedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Ünal, “Din görevlilerimiz de vaazlarında, hutbelerinde hakkı, hak edene teslim edin diyorlar. Şimdi de kendi haklarının neden teslim edilmediğini sorguluyorlar. Neden kadro bekleyen sözleşmeli Diyanet çalışanlarına kadroları verilmiyor?” diye sordu.

4/B Sözleşmeli çalışanlar ile fahri Kuran kursu öğreticileri, vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyımların kadroya alınmasını isteyen Ünal yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığında, Vakıflar Genel Müdürlüğünde görevlerini kadrosuz bir şekilde ifa eden değerli kardeşlerimizin kadro hakları uzun bir süredir görmezden geliniyor. Yıllardır söylemekten, gerekçelerimizi açıklamaktan nefesimiz tükendi. Gayretlerimiz neden olumlu bir sonuçla sonlanmıyor? Çok mu zor 27 bin çalışana, Kur’an kursu öğreticisi, imam ve müezzin kadrolarını tahsis etmek, bu insanlar tüm yükümlülüklerini yerine getiriyorlar, İslam dinimizin emir ve yasaklarını vatandaşlarımıza anlatabilmek adına var güçleri ile emek harcıyorlar. Camilerimizin, mescitlerimizin, Kur’an kurslarımızın sorunsuz bir biçimde halka hizmet sağlayabilmesi adına mesai mefhumu gözetmeden sarıklarını, cübbelerini giyip sabahın 5’inden gece geç saatlere kadar çalışıyorlar."

"Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum; Siz, din görevlilerimizi ve çalışma şartlarını en iyi bilenlerdensiniz. Geliniz sizden haklarını talep eden sözleşmeli olarak çalışan meslektaşlarımızın kadroya geçmelerini sağlayın." diyen Ünal, "Din görevlisi arkadaşlarımızın, nakil, eş durumu, görevde yükselme ve diğer mağduriyetlerinin giderilmesi kadroya geçmelerine bağlıdır. 27 bin Diyanet çalışanı aileleri ile birlikte mağduriyetten kurtarılmalıdır. Görevlilerimiz emek vermişler, eğitimlerini tamamlamışlar, KPSS ve DHBT puanları tutuyor, görevlerini başarı ile sürdürüyorlar. Sesimizi duyun, mağduriyetimiz gerçektir, samimidir. Kadro talebimiz Devletimize, bütçeye bir yük değildir. İmam, Müezzin ve Kur’an Kursu Öğreticilerini mahkeme kapılarına göndermeyin, hak ettikleri kadroları için kanuni düzenlemeyi hayata geçirin." ifadelerini kullandı.







