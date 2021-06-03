03 Haziran 2021 Perşembe, 00:46

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayınlanan “Sözüm Var” adlı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Terkoğlu, Ayasofya Camii’nde, imam Mustafa Demirkan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okumasını sert bir dille eleştirdi.

“Mesele sadece Atatürk değil bizim varoluş değerlerimiz” diyen Terkoğlu "Atatürk'e lanet okuyan imamın söylediğinin 10'da 1'i Erdoğan'a söylense mahkemeye verir” ifadelerini kullandı.