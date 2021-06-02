Ayasofya'da Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Sedat Peker ile ilişkisi
Gazeteci Barış Yarkadaş, Ayasofya'da Atatürk’e lanet okuyan imam Mustafa Demirkan'ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve AKP ile ilişkilerine dair önemli bir kulis paylaştı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, Ayasofya'da Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan İmam Mustafa Demirkan'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve organize suç örgütü lideri lideri Sedat Peker'in ilişkisine dair kulis birgisi paylaştı.
Şimdiki Zaman'da gazeteciler Barış Yarkadaş ve İsmail Saymaz, Atatürk’e "zalim ve kafir" diyerek hakaret dolu ifadeler kullanan imam Demirkan hakkında kritik bilgiler verdi.
AKP VE SEDAT PEKER'İ BARIŞTIRAN İSİM
Saymaz, Demirkan'ın Erdoğan'a yakın bir isim olduğunu belirtirken, Barış Yarkadaş ise Demirkan'ın Sedat Peker ve AKP'yi buluşturan, barıştıran ve birlikte hareket ettiren isim olduğunu söyledi.
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