Diyarbakır Barosu'na Ermeni Soykırımı soruşturması

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2021 Salı, 08:12
Diyarbakır Barosu'na Ermeni Soykırımı soruşturması
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.


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