Diyarbakır Valiliği 23 Nisan töreni düzenlemedi

23 Nisan 2021 Cuma, 17:38

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yurdun çeşitli yerlerinde törenler düzenlendi. Diyarbakır Valiliği herhangi bir tören düzenlemezken CHP Diyarbakır İl Başkanlığı Anıtpark'ta çelenk koyma töreni gerçekleştirdi. CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Usal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP İl Örgütü olarak, alternatif çelenk töreni düzenlemek zorunda kaldık! Çünkü, Diyarbakır'da resmi tören düzenlenmedi! CHP’nin her bir neferi olarak, Cumhuriyet'e ve onun değerlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. 23 Nisan Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 101. Yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Törene CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz Usal, CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz, CHP Sur İlçe Başkanı Gani Karakaş ve CHP Yenişehir İlçe Başkanı Çınar Daşlı katıldı.

"GAYRIMİLLİ ZİHNİYETİNİZE KARŞI"

CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz yaptığı yazılı açıklamada, valiliğin resmi tören yapmamasına tepki gösterdi ve kendi törenlerinden sonra il milli eğitim müdürünün çelenk bıraktığını aktardı. Yavuz, “Halkın sağlığını hiçe sayarak kongrelerini lebaleb dolduran zihniyet, milli bayramlara yasak getirmeye çalışıyor. Yasaklarınız bizler için yok hükmündedir. Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etme teşebbüslerinize inat her milli bayramda biz sokaklarda olacağız ve gayrımilli zihniyetinize karşı ulusal bayramlarımızı coşkuyla, doyasıya kutlayacağız” dedi.