Diyarbakır Valiliği 23 Nisan töreni düzenlemedi
Diyarbakır Valiliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında resmi bir tören düzenlemedi. Bunun üzerine CHP Diyarbakır İl Başkanlığı alternatif çelenk töreni düzenleyerek Anıtpark'a çelenk bıraktı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yurdun çeşitli yerlerinde törenler düzenlendi. Diyarbakır Valiliği herhangi bir tören düzenlemezken CHP Diyarbakır İl Başkanlığı Anıtpark'ta çelenk koyma töreni gerçekleştirdi. CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Usal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP İl Örgütü olarak, alternatif çelenk töreni düzenlemek zorunda kaldık! Çünkü, Diyarbakır'da resmi tören düzenlenmedi! CHP’nin her bir neferi olarak, Cumhuriyet'e ve onun değerlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. 23 Nisan Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 101. Yıl dönümü kutlu olsun" dedi.
Törene CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz Usal, CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz, CHP Sur İlçe Başkanı Gani Karakaş ve CHP Yenişehir İlçe Başkanı Çınar Daşlı katıldı.
"GAYRIMİLLİ ZİHNİYETİNİZE KARŞI"
CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz yaptığı yazılı açıklamada, valiliğin resmi tören yapmamasına tepki gösterdi ve kendi törenlerinden sonra il milli eğitim müdürünün çelenk bıraktığını aktardı. Yavuz, “Halkın sağlığını hiçe sayarak kongrelerini lebaleb dolduran zihniyet, milli bayramlara yasak getirmeye çalışıyor. Yasaklarınız bizler için yok hükmündedir. Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etme teşebbüslerinize inat her milli bayramda biz sokaklarda olacağız ve gayrımilli zihniyetinize karşı ulusal bayramlarımızı coşkuyla, doyasıya kutlayacağız” dedi.
Video Haberler
- İBB halk ekmek büfelerine yine müdahale
- Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a büyük şok!
- Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'deki törene katılmadı
- İmamoğlu 23 Nisan töreninde çok kızdı: Zavallılık yani
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Bitcoin çakıldı!
- Binlerce fotoğraf ifşa oldu!
- Kırmızı Bülten talep edilmişti
- Eski Ayasofya imamının 23 Nisan mesajına AKP'den tepki
- 128 milyar dolara da el attı