Doğal sodyum kaynağı Acıgöl kuruyor
Türkiye’nin tek, dünyanın ise ikinci en büyük temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzası olan Acıgöl, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle can çekişiyor.
1970’li yıllardan bugüne dört kat küçülen ve su seviyesi geçen mayıs ayına göre yarı yarıya azalan Acıgöl’de yaklaşık bir kilometre çekilen sular ürkütücü bir manzara ortaya koyuyor. Acıgöl, kapalı havza olmasıyla flamingo, angıt, kılıç, gaga, mahmuzlu kız kuşu gibi 200’e yakın kuş türünün yanı sıra endemik bitkiler ile hayvan türlerine yaşam alanı oluşturuyor.
Tektonik kökenli bir oluşum olan Acıgöl’ün uydu fotoğrafları ise son yıllarda giderek etkisini artıran kuraklık ve bilinçsiz su kullanımının izlerini gözler önüne seriyor. Geçen mayıs ayına göre de su seviyesi yarı yarıya azalan göl suları, kıyıdan yaklaşık bir kilometre çekilmesiyle ciddi bir bölümünün de tamamen kuruduğu görülüyor.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, gölde ortalama su seviyesinin düştüğünü söyledi.
Su hacim ve yüzeyinin yüzde 70’ten fazlasını kaybeden Acıgöl’ün mayıs ayına göre daha kötü bir durumda olduğuna dikkat çeken Dr. Kesici, “Gölün kuruması sonucu burada yaşamın da, ekonominin de kuruyacağını bilmemiz gerekiyor. Eğer göl kurursa dünyada ve Türkiye’de en önemli sodyum kaynağı olan sodyumsülfatın üretimi sekteye uğramış olacaktır. Su seviyesi 35 metreden bir metrenin altına düşen ve yüzey alanı 30 kilometrekarenin altına inen Acıgöl’de biyolojik yaşam tamamen çökmüş vaziyettedir” dedi.
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