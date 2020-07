Doğu Perinçek, AKP'ye sırtını döndü: Türkiye iflas noktasına geldi

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 19:10

Orhan Sarıkaya'nın Youtube programına katılan Doğu Perinçek, ekonominin kötü durumda olduğu itirafında bulunarak AKP'yi hedef aldı.

Türkiye'n in her yıl katlanarak artan dış borcuna dikkat çeken Perinçek, "Türkiye'nin 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu var. Ve her yıl ciddi bir dış ticaret açığı, ödemeler açığı var. Ve dış borç da bu yüzden büyüyor. İflas noktasına geldi. Üzerine koronavirüs bizi zor durumlarla karşı karşıya bıraktı. İşsizlik artıyor. Biz Türkiye'nin buradan üretim devrimiyle çıkacağı kanısındayız" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?

Sarıkaya, Perinçek'e "Cumhur İttifakı içerisinde yer alma ihtimaliniz var mı?" sorusunu da yöneltti. Perinçek bu soruya "Biz destekçi olmayız ama Türkiye'yi yönetmekte sorumlulukları paylaşırız. Biz destekçi bir parti değiliz. Biz Türkiye'yi yönetmek için kurulmuş bir partiyiz ve şimdi Türkiye artık bu şekilde devam edemeyeceği böyle gitmez denilen bir noktaya geldi. Vatan Partisi'nin katıldığı hükümetlerle Türkiye buradan çıkabilir. O bakımdan biz böyle 'sizi destekleyelim' falan diye bir anlaşmaya gitmeyiz. Ama beraber Türkiye'yi yönetmeye var mıyız? Bizim Vatan Partisi'nin bu konuda çok önemli bir birikimi vardır, katkıları vardır, kadroları vardır, gençliği vardır. Zaten Türkiye, Vatan Partisi'nin önümüze koyduğu programa bir bir gelmektedir, uygulamaktadır. Beraber Türkiye’yi yönetmeyi kabul ediyorsanız, biz varız deriz. Sırf böyle destek, biz omuzlarımızda taşıyacağız, arkadan destekleyeceğiz falan biz bunlara yokuz, beraber Türkiye'yi yönetiriz" diye yanıt verdi.

ERDOĞAN'IN YARDIMCILIĞI

Sarıkaya’nın “Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklifi gelse düşünceniz ne olur” sorusuna ise Perinçek şu yanıtı verdi:"Bizim partiden şu veya bu kimsenin şu veya bu görevi alması değil. Beraber ortak program olduğu zaman beraber yönetiriz. Ortak program derken biz kendi programımızı dayatmıyoruz. Türkiye'nin önünde bir üretim devrimi mecburiyeti var. Türkiye'nin 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu var. Ve her yıl ciddi bir dış ticaret açığı, ödemeler açığı var. Ve dış borç da bu yüzden büyüyor. İflas noktasına geldi. Üzerine koronavirüs bizi zor durumlarla karşı karşıya bıraktı. İşsizlik artıyor. Biz Türkiye'nin buradan üretim devrimiyle çıkacağı kanısındayız."