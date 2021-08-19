Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi: "Normal bir ruh hali değil"
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in "Afganistan'a çağdaşlaşma, kadın-erkek eşitliği Taliban'dan gelecek" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk yayınında Afganistan'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.
Perinçek, "Afganistan'ın seçeneklerini, Amerika veya Taliban, Taliban'dan modernlik, çağdaşlaşma, kadın-erkek eşitliği, oradan gelecek. Oradaki süreçler, oradaki çelişmeler, Afgan halkı getirecek. Yoksa Amerika oraya çağdaşlık getiremez" dedi.
"AYAĞINDA ŞALVAR VAR, YOK BİLMEM SAKALI VAR FALAN"
Perinçek ayrıca, "Biz Amerika'nın Avrupa'nın gözüyle bakıyoruz Afgan halkına. Onun yazdığı destana bakmıyoruz da, Amerikalıların onlara duyduğu nefret, altta kalmanın verdiği sancılar, hor görmeler, aşağılamalar, biz İstiklal Savaşı vermiş Atatürk'ün ülkesinden buna bakmıyoruz da, çökmekte olan Batı medeniyetinin Asyalılara bakış açısıyla bakıyoruz. Ayağında şalvar var, yok bilmem sakalı var falan" ifadelerini kullandı.
SARAY’DAN TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi, AK Parti MKYK Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, Twitter hesabı üzerinden Perinçek'in Taliban'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Karaca, "Taliban , Mustafa Kemal gibi başardı demek normal bir ruh hali değil. Lütfen Mustafa Kemal Atatürk’ü kimse ile Mukayese etmeyin. Kırmızı çizgimiz Atatürk. Her makam her beklenti her hesap bir yana , Mustafa Kemal bir yana…" dedi.
Taliban , Mustafa Kemal gibi başardı demek normal bir ruh hali değil. Lütfen Mustafa Kemal Atatürk’ü kimse ile Mukayese etmeyin. Kırmızı çizgimiz Atatürk. Her makam her beklenti her hesap bir yana , Mustafa Kemal bir yana… @HaberturkTV— KORKMAZ KARACA???????? (@korkmazkaraca31) August 19, 2021
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