Doğu Perinçek'ten, AKP'ye 'İsrail' önerisi: Üç ayaklı planla bozulabilir
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin, Batı Asya ülkelerini İsrail saldırganlığına karşı üç ayaklı bir planla harekete geçirmek için girişimde bulunması" önerisinde bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İsrail saldırganlığının, kınamalarla, lanetlemelerle, dualarla, yakarışlarla ve uluslararası topluma çağrılarla durdurulamayacağını söyleyen Perinçek, Vatan Partisi'nin, hükümete ABD destekli İsrail saldırganlığını durdurmak için etkin bir plan önerdiğini açıkladı.
Filistin'in, yalnız Müslüman dünyasının ve Arap halklarının değil insanlığın ön cephesi olduğunu kaydeden Perinçek, ABD destekli İsrail saldırısının hedeflerini saptamanın, doğru strateji kurmak ve doğru siyasetler üretmek için gerekli olduğuna dikkati çekti.
"ÜÇ AYAKLI PLANLA BOZABİLİR"
Batı Asya ülkelerinin ve müttefiklerinin, İsrail'in üç cephedeki saldırganlığını, 'üç ayaklı planla' bozabileceğini vurgulayan Perinçek, şöyle devam etti: "Birincisi, Doğu Kudüs merkezli, bağımsız Filistin Devletinin kurulması. İkincisi, ABD ve İsrail'in 'Kürdistan' adı altında İkinci İsrail Devleti'ni kurma girişiminin bugün öncelikle Suriye ve Irak topraklarında bozguna uğratılması. Üçüncüsü, ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklığının, Doğu Akdeniz'deki saldırganlığının boşa çıkartılması.
Türkiye Hükümeti, bugün ABD-İsrail saldırganlığını durdurmada kilit konumdadır. Türkiye Hükümeti, Batı Asya'da ABD-İsrail saldırganlığını durduracak ve stratejik düzlemde barış ve güvenliği sağlayacak kuvveti yaratmada ve sonuca ulaşmada etkin rol oynayacak konumdadır.
"HÜKÜMET, BATI ASYA DEVLETLERİNİ KONFERANSA ÇAĞIRABİLİR"
Hükümetin, 'üç ayaklı plan'ın uygulanması amacıyla Batı Asya devletlerini konferansa çağırabileceğini dile getiren Perinçek, hükümete, 'ABD-İsrail merkezli tehdidi, her üç cephede etkisiz kılmak için Batı Asya ülkelerini bir konferansta toplamasını ve üç ayaklı planı, etkin bir tarzda uygulamak için harekete geçmesini' önerdiklerini belirtti.
"KINAMALARLA YETİNMEMELİ"
Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı: Konferans, ABD ve İsrail'e karşı kınamalarla yetinmemeli, saldırganlığı durduracak ve her üç cephede kesin sonuç sağlayacak, siyasal, ekonomik ve askeri iş birliğine ilişkin eylem planını karara bağlamalıdır. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, toplanacak konferansa somut bir eylem planı götürmelidir.
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