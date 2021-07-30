Doha-Kahire hattı ilişkileri onarılıyor
Katar 2017’de yaşanan Körfez krizi sırasında diplomatik ilişkisini kestiği Mısır’a elçi atadığını duyurdu.
Katar Haber Ajansı’na göre Salim bin Mubarek bin Şafi Al Şafi, Mısır Arap Cumhuriyeti’nin uzun bir aradan sonra yeni Büyükelçisi oldu. Mısır da 23 Haziran’da aralarındaki ilişkilerin yeniden başlamasının bir parçası olarak Katar’a büyükelçi atadığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017’de “terör gruplarını desteklediği” gerekçesiyle Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini keserek ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Körfez krizi, 5 Ocak’ta Suudi Arabistan’ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesiyle çözüme kavuşmuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar’a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.
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