'Doktorlar' dizisinin iki fenomen karakteri yeniden bir araya geldi
Bir döneme damga vuran fenomen dizi Doktorlar'ın Doktor Arslan'ı Devrim Nas ve Doktor Suat'ı Bekir Aksoy, tekrar bir araya geldi.
Doktorlar dizisinin iki önemli oyuncusu Suat karakterini canlandıran Bekir Aksoy ve Arslan karakterini canlandıran Devrim Nas yıllar sonra Bodrum'da bir araya geldi.
İkilinin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni yağdı.
10 yıl önce final yapan Doktorlar dizisinde, Devrim Nas 'Doktor Arslan'a Bekir Aksoy ise 'Doktor Suat' karakterine hayat vermişti.
'BİR YAZ KLASİĞİ'
Aksoy ile fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu Devrim Nas, fotoğrafa 'Bir yaz klasiği' notunu düştü.
Nas, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Evet, bir yaz klasiği... Sevgili dostum Bekir Aksoy ve çok tatlı, güzel ailesiyle buluşma... İstanbul kendinden başka hiçbir şeyle ilgilenilmesine izin vermeyen bir bencil “sevgili” olduğu için uzak kalmanın acısını yazları Bodrum’un güneşi, denizi, havası, cır cır böcekleri ve gün batarken tepelerden ılık rüzgarla gelen türlü çeşit bitkinin baharatlı kokuları içinde buluşup, iki lafın belini kırarak çıkarıyoruz. Yine çocuklarımızın, sevdiceklerimizin şen kahkahaları, sesleri , melodileri eşliğinde... iyi ki... Hayata minnet ve şükranla..."
'İYİ Kİ HEP OLACAKSINIZ'
Bekir Aksoy ise, Devrim Nas ve ailesiyle olan fotoğraflarını, "Asil ve benim kendimizden geçmemiz... Annemiz arkada şaşkınlıkla bizi izlerken... Aileler buluşunca tabi ki bu olur. İyi ki varsınız ve iyi ki hep olacaksınız. Devrim, Sevil, Luka, Emil sizi seviyoruz" mesajıyla paylaştı.
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