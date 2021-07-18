Show TV'nin iddialı dizisi reyting savaşını kaybetti: Final yapacak
Show TV’de ekrana gelen OJO Pictures imzalı Cam Tavanlar dizisi 8. bölümü ile final yapacak. Reyting savaşına yenilen dizinin başrollerini Bensu Soral ile Kubilay Aka paylaşıyordu.
Başrollerde Bensu Soral ile Kubilay Aka’yı buluşturan, kadrosunda ise Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar’ın yer aldığı 'Cam Tavanlar' dizisi reyting savaşına yenik düştü.
TV100'de yer alan habere göre, Show TV'nin iddialı dizisi 8. bölümde final yapacak.
Yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu dizinin senaristliğini ise Meriç Acemi üstleniyordu.
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Cam Tavanlar'ın yanı sıra, “Baht Oyunu”, “Baş Belası”, “Aşkın Tarifi”, “Kazara Aşk”, “Aşk Mantık İntikam”, “Ada Masalı” ve “Kalp Yarası” adlı yeni diziler yaz döneminde seyirciyle buluşmuştu. Yeni dizilerin reyting savaşını kaybedip kaybetmeyeceği ise merak konusu.
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