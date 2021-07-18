Show TV'nin iddialı dizisi reyting savaşını kaybetti: Final yapacak

18 Temmuz 2021 Pazar, 13:34

Başrollerde Bensu Soral ile Kubilay Aka’yı buluşturan, kadrosunda ise Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar’ın yer aldığı 'Cam Tavanlar' dizisi reyting savaşına yenik düştü.



TV100'de yer alan habere göre, Show TV'nin iddialı dizisi 8. bölümde final yapacak.

Yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu dizinin senaristliğini ise Meriç Acemi üstleniyordu.

YAZ DİZİLERİ SINAV VERİYOR

Cam Tavanlar'ın yanı sıra, “Baht Oyunu”, “Baş Belası”, “Aşkın Tarifi”, “Kazara Aşk”, “Aşk Mantık İntikam”, “Ada Masalı” ve “Kalp Yarası” adlı yeni diziler yaz döneminde seyirciyle buluşmuştu. Yeni dizilerin reyting savaşını kaybedip kaybetmeyeceği ise merak konusu.

