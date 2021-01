'Doktorlar hemşirelerin komutanıdır' diyen başhekim hakkında suç duyurusu

07 Ocak 2021 Perşembe, 13:44

İzmir’de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Doğan Yıldırım, koronavirüs servisinde çalışan doktorlarla kurulan ortak Whatsapp grubunda, hemşirelerin ‘komutanı olduğunu ve hemşirelerin doktorların emirlerini yerine getireceğini’ söyleyerek, “Serum takıp order edilen ilacı damardan vermekle olmuyor bu işler” dedi. Yıldırım gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ise Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulanacaklarını duyurarak, “Devlet Memurları Kanunu’nun 10. maddesinde amirlerin yetkilerini eşitlik içinde ve mevzuata uygun olarak kullanmaları gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Eğer bir memurun disiplin hukukunu ihlal eden bir eylemi varsa Kanuna göre işlem tesis edilebilir. Ancak amir yetkilerini şahsi hırsları ve kaprisleri nedeniyle kötüye kullanamaz. Bu durum disiplin suçu olduğu gibi TCK 257. Maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur” dedi.

‘HAKARETLERİ KENDİSİNE İADE EDİYORUZ’

Bacaksız yaptığı yazılı açıklamada, olaya ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

“Salgınla mücadele edilirken 138 bin vatandaşın yaşadığı Gaziemir’e hizmet veren Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi gibi bir hastanenin sırf yandaş olduğu için atanan başhekimi gece gündüz hizmet veren sağlık emekçilerine Whatsapp grubundan yaptığı hakaretlerini kendisine iade ediyoruz. Buradan kendisi hakkındaki daha önceki şikâyet ve başvurularımıza ek olarak bu seviyesiz söylemine karşı da mücadeleye başladığımızı ilan ediyoruz.

‘HAKİM VE SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ’

Yönetici vasıflarından uzak, kurum kültürünü bilmeyen ve şahsi kaprisleri nedeniyle kişilerin mağduriyetine neden olan Gaziemir Nevvar Salih İşgörev Devlet Hastanesi istifa eden başhekimi Dr. Doğan Yıldırım’ın tüm personele ve hastaneye verdiği zararların tespiti için hakkında soruşturma açılmasını ve yapılacak soruşturma sonucuna göre de gerekli disiplin hükümlerinin uygulanarak hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında soruşturma izni verilerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Bu zat hakkında en kısa zamanda her türlü başvuru yolunu kullanacağız. Liyakat ve kalite yerine yandaşlığı önceleyen her türlü düşüncenin karşısındayız. Bu ülkenin hâkim ve savcılarını göreve davet ediyoruz. Başvurularımızın karşılığını almak istiyoruz ki her şeye rağmen tek limanımız olan hukuk ve adalete sığınıyoruz.”