Doktoru tehdit eden kişi hakkında karar
Trabzon'da görevli Dr. Yılmaz Babutcu'yu cep telefonu ile arayarak tehdit eden kişi gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şarıtla serbest bırakıldı.
Aile hekimi Babutcu, kendisini cep telefonuyla arayarak tehdit eden hasta yakınından şikayetçi oldu, görüşmeye ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Arayan kişi, " Defol git Trabzon'dan, benim acım çok sıcak, babamı senden dolayı kaybettim. Bak sana mertlik yapıyorum. Trabzon'u terk et. Çocuklarını yetim bırakmak istemem" dedi.
Gözaltına alınan bu kişi, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ile birlikte Babutcu'nun ev ve iş yerine yaklaşmama yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, olaya ilişkin twitter hesabından, "İlimizde görevli Dr. Yılmaz Babutcu'yu tehdit eden Tuncay Yalçınkaya isimli şahıs gözaltına alınmış olup çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ile birlikte ev ve iş yerine yaklaşmama yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca halkımıza hizmet eden sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddet eylemini şiddetle kınıyorum." paylaşımında bulundu.
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