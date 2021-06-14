Dokuz yapraklı ev bitkisi açık artırmada 160 bin lirayı gördü

14 Haziran 2021 Pazartesi, 15:01

Yeni Zelanda'da internet üzerinden düzenlenen bir açık artırmada, 9 yapraklı bir ev bitkisi 27 bin 100 Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 160 bin TL) satıldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, müzayedenin düzenlendiği Trade Me adlı sitenin sözcüsü Millie Silvester, çok nadir olan beyaz alacalı Rhaphidophora Tetrasperma'nın sitede şimdiye kadar satılan en pahalı iç mekan bitkisi olduğunu söyledi.

Philodendron minima veya Mini monstera adlarıyla da bilinen bitkinin sitede 102 binden fazla kez görüntülendiğini kaydeden Silvester, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilgi, Yeni Zelandalıların ev bitkilerine ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor."

Zira açık artırmanın son anlarında üç kişinin kıyasıya girdiği mücadeleyle fiyat 9 bin 200 Yeni Zelanda dolarından 27 bin 100 Yeni Zelanda dolarına fırladı.

Ülkedeki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri, Rhapidophora Tetrasperma'nın Tayland ve Malezya'ya özgü olduğunu kaydediyor.

Sözkonusu ev bitkisini açık artırmaya koyan Hurler88 adlı satıcı, bitkiyi şöyle tarif etti:

"Bu bitkinin 8 yaprağı var ve 9.su da açmak üzere. Bitkinin gövdesinde ve yapraklarında mükemmel bir alaca var."

Bitkide iki veya daha fazla farklı renk olması haline alaca deniyor.