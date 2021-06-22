Dolar 9 seviyesine doğru tırmanıyor! Piyasalarda son durum
Dolar/TL kuru, 22 Haziran 2021 sabahında 8,78 lira bandında yer alıyor. Euro/TL ise 10,4620 lira civarında seyrediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,7826 lira, satış fiyatı 8,7926 liradan işlem görürken euro/TL ise aynı dakikalarda 10,4620 lira alış fiyatı, 10,4747 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Fed'in beklenenden 'şahin' bulunan açıklamalarıyla başlayan dolardaki yükseliş piyasaları tedirgin eden noktaya ulaştı.
FED DEĞERLENDİRMESİ
Fed Başkanı Jerome Powell, bugün Fed'in koronavirüs salgınının başlarında uygulamaya konan acil durum fonlama politikalarına ilişkin değerlendirmede bulunacak. Açıklama ise TSİ 21.00'da yapılacak.
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