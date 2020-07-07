Dolar güne nasıl başladı: Piyasada son durum

Dolar 6,8720 liradan, Avro ise 7,7730 liradan güne başladı.

İHA
07 Temmuz 2020 Salı, 09:16
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İstanbul Kapalıçarışı'da 6,87 liradan alınan dolar, 6,8720 liradan, 7,7710 liradan alınan Avro ise 7,7730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8780 liradan, Avro ise 7,7820 liradan satılmıştı.




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