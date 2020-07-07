Dolar güne nasıl başladı: Piyasada son durum
Dolar 6,8720 liradan, Avro ise 7,7730 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,87 liradan alınan dolar, 6,8720 liradan, 7,7710 liradan alınan Avro ise 7,7730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8780 liradan, Avro ise 7,7820 liradan satılmıştı.
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